Jane Fonda wint Harry Belafonte award voor haar activisme

De Harry Belafonte award is bedoeld voor mensen die de kunsten gebruiken om de wereld te verbeteren. Fonda zet zich al sinds de jaren zestig in voor diverse maatschappelijke problemen.

Ze was een van de eerste acteurs die zich openlijk uitsprak tegen de oorlog in Vietnam, wat haar op de nodige kritiek kwam te staan. In de jaren zeventig en tachtig gebruikte ze het geld dat ze verdiende met haar beroemde fitnessvideo’s om campagnes te steunen voor vrouwenrechten en economische rechtvaardigheid.

De laatste jaren vraagt Fonda aandacht voor de gevaren van klimaatverandering. Ze leidt geregeld protesten en werd zelfs meerdere malen gearresteerd met andere protestanten.

Kansen

Fonda bedankte in haar speech de organisatie van het filmfestival. „Voor het geven van kansen aan vrouwen, mensen van kleur en jongeren in de filmindustrie.” Tijdens haar speech sprak Fonda zich uit over de klimaatcrisis. „We zijn dieren, laten we dat niet vergeten. We zijn afhankelijk van de oceaan en de bossen voor zuurstof, voor voedsel. Het is allemaal met elkaar verbonden.”

Harry Belafonte

De onderscheiding is vernoemd naar de Amerikaanse zanger en activist Harry Belafonte, die eind april op 96-jarige leeftijd overleed. Vorig jaar won hiphopartiest Common de award, in 2021 kreeg oud-politicus Stacey Abrams de onderscheiding voor haar activisme.