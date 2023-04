Tweede seizoen And just like that... vanaf juni te zien

Actrice Sarah Jessica Parker maakt ook in het tweede seizoen haar opwachting in And just like that... Ⓒ ANP/HH

Het tweede seizoen van de serie And just like that... is vanaf juni in Nederland te zien bij streamingdienst HBO Max. Woensdag is een teaser gedeeld van de tweede reeks van de spin-off van de succesvolle tv-serie Sex and the city.