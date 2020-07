Wát een leuk stel zagen we woensdagavond in de vierde aflevering van AvroTros-serie Foodtruck gezocht. Menno en Linda, gek op elkaar en op lekker eten, gun je alle succes van de wereld met hun kleine rollende keuken. Des te schrijnender is dat je, met de coronakennis van nu, al eerder dan hen weet wat er aan gaat komen. Niks festivals.