Finkers-komedie terug in 170 zalen

Of dat genoeg is om de belangstelling voor de film te dekken? Destijds wist de film in een maand tijd meer dan 500.000 bezoekers te trekken. Het was daarmee ruim vier weken lang de best bezochte film in Nederland.

In De Beentjes van Sint-Hildegard evalueert een Twents koppel na 35 jaar hun relatie. Herman Finkers speelt zelf de hoofdrol van Jan, naast Johanna ter Steege die zijn echtgenote Gedda speelt.

Er wordt een aantal films in reprise genomen, maar er gaan maandag ook nieuwe films uit in de bioscopen. De titel waarvoor nu al de meeste kaartjes zijn verkocht bij Pathé en Vue, de twee grootste exploitanten van Nederland, is de thriller I see you, met acteurs Helen Hunt en Jon Tenney in de hoofdrollen. De spannende film vertelt over een rechercheur die in een klein dorpje meewerkt aan het onderzoek naar een verdwenen jongetje. Ondertussen gebeuren er in zijn huis allerlei onverklaarbare zaken.

Grote studio’s Warner en Disney bevestigen dat de blockbusters Tenet en Mulan half juli uitkomen, ondanks alle coronabeperkingen waar de theaters dan nog onder gebukt gaan.