Vlaggen bepalen opnieuw ESF-logo

De vlaggen in het logo waren kloksgewijs gerangschikt op de volgorde van hun eerste songfestivaldeelname en vertelde daarmee het verhaal van het 65-jarig bestaan van het evenement. Het beeldmerk van 2021 is geïnspireerd op een landkaart. Rotterdam is het middelpunt die alle hoofdsteden van de deelnemende landen met elkaar verbindt.

„Het staat symbool voor samenkomen, ongeacht de vorm waarin”, zegt uitvoerend producent Sietse Bakker. „En het laat zien dat we openstaan voor alles wat de deelnemers ons te bieden hebben.” Het kleurrijke logo van 2020, ontworpen door Clever Franke, viel in april in de prijzen bij de uitreiking van de European Design Awards. Het bureau is ook verantwoordelijk voor het vernieuwde logo.

Dankzij alle ontwikkelingen op het gebied van coronavaccins en betrouwbare sneltesten is Bakker „voorzichtig optimistisch” over wat er straks in mei kan. „En heel Europa kijkt ondertussen over onze schouder mee. Met creativiteit en daadkracht, geïnspireerd door die typisch Rotterdamse veerkracht, gaan we er iets heel bijzonders van maken, daar ben ik van overtuigd!”

Eerder werd al bekend dat het songfestival volgend jaar hoe dan ook doorgaat. De organisatie werkt aan verschillende scenario’s die afhankelijk van de corona-omstandigheden worden toegepast. Jeangu Macrooy is opnieuw geselecteerd als de Nederlandse inzending.