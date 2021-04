Alle ludieke ’Shows’ van Marinus Boezem voor het eerst uitgevoerd

„De creativiteit droogt nooit op”, aldus Marinus Boezem die nog vrijwel dagelijks in zijn Middelburgse atelier werkt. Ⓒ Foto Rias Immink

Lucht, schuim, zandfonteinen en zacht wapperende gordijnen. In de jaren zestig bracht kunstenaar Marinus Boezem (inmiddels 87) zijn Shows als een handelsreiziger aan de man. Strak gekleed in een driedelig pak met stropdas en een gewichtig koffertje in zijn hand, ging hij de musea en galeries af om zijn ludieke ideeën te promoten. De 15 installaties worden nu voor het eerst allemaal uitgevoerd in het Kröller-Müller Museum te Otterlo.