Rachel Hazes smoorverliefd op rode loper

Voor de camera van Shownieuws geeft Rachel antwoord op de vraag wat ze het leukst vindt aan Mike, waarop ze zegt: „Alles is leuk. Ik kan niet één ding opnoemen, alles is leuk. Hij is heel lief, dat is het belangrijkste.”

Het stel leeft vooral in het nu en is vooralsnog niet bezig met het maken van toekomstplannen, zoals samenwonen. „Nee, nog niet. Af en toe is hij bij me en we hebben het gewoon heel erg leuk.”

De allerliefste

Aan RTL Boulevard vertelt Rachel dat ze ’de allerliefste man heeft die er bestaat’. „Het is me overkomen, na vijftien jaar. Ik ken hem eigenlijk al heel lang.”

Rachel Hazes gaf in 1991 haar jawoord aan volkszanger André Hazes, die dertien jaar later, in 2004, overleed.