Rapper Boef hoopt dat excuses liefde van fans vergroot

De veelbesproken 24-jarige rapper, die eigenlijk Sofiane Boussaadia heet, maakte naar eigen zeggen in ’een dronken bui’ een Snapchat-video nadat hij een lekke band had gekregen. Boef kreeg hulp van drie vrouwen die hem naar huis brachten. Als dank noemde hij ze ’kech’, de Marokkaans Arabisch vertaling van het woord hoer of slet. De rapper maakte een dag later nog meer mensen boos toen hij in een reactie zei dat alle vrouwen die korte rokjes dragen en die om half acht ’s ochtends nog alcohol drinken in clubs ’kechs’ zijn.

Gebeten hond

Inmiddels is hij daar redelijk van teruggekomen. „Luister, ik ben geen vrouwenhater, ik hou van vrouwen en ze zijn voor mij gelijkwaardig aan mannen. Maar begrijp me goed, toen ik veel kritiek kreeg na het eerste filmpje voelde ik me aangevallen, een gebeten hond. Daarop volgde mijn tweede filmpje. Achteraf denk ik: je bent echt dom. Ik heb een fout gemaakt en die wil ik nu rechtzetten.”

Voormalig treitervlogger Ismail Ilgun wist niet hoe snel hij moest reageren op de uitspraken van Boef. Hij noemde de excuses van de rapper ongemeend. Daar heeft Boef echter weinig boodschap aan. „Ik ken hem niet eens. Als ik iets zeg, dan meen ik het. Het was niet mijn intentie om iemand te beledigen. Vrouwen mogen dit niet, vrouwen mogen dat niet, dat is onzin. Ik wil ook dat er vrouwen in de club zijn. Ik wil niet alleen maar mannen in de club. Ik hou van vrouwen.”

Heilig

„Ik ben zelf verre van heilig”, vervolgt Boef. „Maar soms zeg je dingen in een bepaalde emotionele toestand. Dan roep je iets wat je niet had moeten zeggen. Dat is hier ook gebeurd. Ik had dat echt niet moeten doen, sorry. Ik heb een voorbeeldfunctie, fans houden van me en ik hoop dat ze na mijn excuses nog meer van me houden. Ik snap dat ik mensen heb beledigd, dus mijn excuses. Daarvoor ben ik hier”, aldus de rapper in de studio van Boulevard.