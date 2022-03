Publiek kan vrijdag afscheid nemen van weerman Piet Paulusma

De afscheidsbijeenkomst voor het grote publiek is in het Entrepotgebouw in Harlingen, van 12.00 uur tot 17.00 uur. Paulusma overleed zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Bloemen zijn ’zeer gewenst’ bij de afscheidsbijeenkomst voor het publiek van weerman Piet Paulusma. Dat heeft directeur Jan Slagter van Omroep MAX dinsdag laten weten namens de familie. „Hij hield erg van kleurrijke bloemen, deze worden vrijdag erg gewaardeerd”, stelt hij.

Slagter verwacht een hoge opkomst bij de bijeenkomst in Harlingen. „We zijn sinds zondagmiddag overspoeld met blijken van medeleven van kijkers die zoveel lieve en lovende woorden delen”, vertelt hij. „De waardering voor zijn werk en zijn leven zijn hartverwarmend.”

Het Friese icoon verzorgde sinds januari 2020 dagelijks items in Tijd voor MAX. Ook was hij twee keer per dag te horen op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Paulusma 23 jaar bij SBS6 waar hij Piets Weer maakte.

De weerman verzorgde donderdag voor het laatst zijn weerbericht op televisie. Vrijdag was hij nog te horen op de radio. Omroep MAX zendt dinsdag in Tijd voor MAX een eerbetoon uit aan Paulusma met als titel Oant Moarn. Dit was de vaste zin waarmee hij zijn weerberichten afsloot.