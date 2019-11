Sjors Fröhlich dankbaar voor passend vertrek bij BNR

Sjors Fröhlich Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Sjors Fröhlich heeft dinsdag ook live op de radio afscheid genomen van BNR. De radiomaker verving op zijn laatste dag als hoofdredacteur Jörgen Raymann eenmalig in het programma Ask Me Anything. „Dankjewel dat ik je showtje een uurtje mocht stelen”, sprak Fröhlich aan het einde van de uitzending.