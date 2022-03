The Wanted-zanger Tom Parker (33) overleden aan gevolgen kanker

„Met ontzettend veel verdriet delen we mee dat Tom eerder vandaag vredig gestorven is met al zijn familie aan zijn zijde”, schrijft Kelsey. „Onze harten zijn gebroken, Tom was het centrum van onze wereld en we kunnen ons geen leven voorstellen zonder zijn aanstekelijke glimlach en energieke aanwezigheid.”

Parker hield zijn fans met enige regelmaat op de hoogte van zijn behandelingen. Hij had samen met Kelsey twee kinderen: Aurelia (2) en Bodhi (1).

Als onderdeel van The Wanted scoorde de zanger in 2011 en 2013 grote hits met nummers als Glad You Came en Walks Like Rihanna.