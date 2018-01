Harry en Meghan opnieuw samen op pad voor goed doel

Bij de zender Reprezent Radio in de Londense wijk Brixton ontmoeten Harry en Meghan jongeren die veel baat hebben bij hun radio-opleiding. Het station zet muziek en radio-uitzendingen in om jongeren op weg te helpen in hun carrière.

Harry en Meghan zullen in de radiostudio’s presentatoren ontmoeten, maar ook vrijwilligers en stafleden. Vrijwilligers van vroeger en nu zullen vertellen hoeveel profijt ze hebben gehad van de training die gericht is op mediavaardigheden en het stimuleren tot verdere scholing en het opdoen van werkervaring.

Criminaliteit

Het radiostation begon in 2008 met het trainingsprogramma als reactie op toenemende criminaliteit in de buurt. Sindsdien hebben vierduizend jongeren de training gevolgd en is er een lange wachtlijst.

Voor Harry’s verloofde Meghan wordt het de tweede keer dat ze als ’prinses’ mag opdraven. Kort na de verlovingsaankonding nam Harry haar mee naar projecten over hiv/aids en jeugdcriminaliteit in Nottingham.