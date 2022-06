Kourtney Kardashian woedend op makers realityshow The Kardashians

Kardashian is van mening dat er te veel drama met haar ex Scott Disick is gecreëerd rondom het aanzoek. Haar familie was volgens haar te veel bezig met hoe Disick, met wie de realityster tien jaar samen was en drie kinderen heeft, zou reageren op het nieuws. „Het is zo irritant om terug te zien. Ik had de beste avond van mijn leven en in de show ging het alleen maar over Scotts reactie.” De twee gingen in 2015 uit elkaar en zijn daarna altijd bevriend gebleven.

In oktober 2020 kreeg Kardashian een relatie met Travis Barker, die haar een jaar later ten huwelijk vroeg. Inmiddels zijn de twee getrouwd.