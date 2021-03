Heisa om cartoon Charlie Hebdo met Meghan en Queen

Het tafereel is een verwijzing naar de arrestatie van de Amerikaan George Floyd. De zwarte arrestant overleed vorig jaar, nadat een agent hem op dezelfde manier klem hield. Met de cartoon verwijst het Franse blad naar racisme binnen het Britse hof. In het interview met Oprah Winfrey suggereerden Harry en Meghan dat er in de koninklijke familie zorgen waren over de huidskleur van hun zoon Archie toen de hertogin zwanger was.

Vooral Britse twitteraars vinden de cartoon te ver gaan. Halima Begum, topvrouw van de Britse denktank Runnymede Trust die zich bezighoudt met gelijkheid en inclusiviteit noemt de tekening „fout op elke manier.” „Dit verlegt geen grenzen, maakt niemand aan het lachen of gaat de strijd aan met racisme”, schrijft ze. De cartoon is beledigend en bagatelliseert de problemen volgens Begum.

Journalist Nadine White, ’racisme-correspondent’ bij de krant The Independent, vindt de cartoon walgelijk.