Vrouw wist niet dat Henk Krol haar schoonzoon is!

Henk Krol met partner Aldo Martens die de Kerst doorbracht met zijn biologische moeder. Ⓒ Hollandse Hoogte

HENK KROL wist niet beter dan dat hij geen schoonmoeder meer had. En in Groningen leefde een 69-jarige dame die geen idee had dat zij de veelbesproken 50Plus-politicus, die zij zo vaak op tv zag, haar schoonzoon mag noemen… Met de feestdagen kwam het allemaal goed!