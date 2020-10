Katja gefrustreerd: ’Politie en gemeente proberen recht te spinnen wat krom is’

Hoewel ze probeert haar reactie in te spreken voor de podcast The Daily Beely van Giel Beelen, slaagt ze daar niet in omdat haar dochter op dat moment haar aandacht nodig heeft. Ze vraagt aan de radio-dj of hij haar reactie voor wil lezen.

Bekijk ook: Katja Schuurman woedend na officiële waarschuwing

Giel vertelt „Ze vond het belangrijk om zich uit te spreken.” Vervolgens leest hij haar reactie voor: „Daar waar velen dat niet durven. En je ziet ondanks vele positieve reacties waarom niet. Zelfs politie en gemeente proberen recht te spinnen wat krom is. Zeer frustrerend. Ik probeer me in te houden en niet mijn gelijk af te dwingen. Het heeft treurig genoeg geen zin.”

„Ik zie het verdriet van mijn vrienden die aan het repeteren zijn voor theaterstukken, sportverenigingen draaiende proberen te houden, restaurants overeind, winkeltjes levend. Gezondheid gaat niet alleen over leven en dood, het gaat over geluk. Levensvreugde, toekomstplannen. Wat is leven waard als je niet kan leven? Was getekend, Katja Schuurman.”

De politie liet maandag zelf weten ’verbijsterd’ te zijn. Politiewoordvoerder Rob van der Veen zei daar onder andere tegen De Telegraaf over: „Zij doen ook gewoon hun werk. We snappen allemaal dat mensen last hebben van de coronamaatregelen, daar hebben wij zeker bij de politie ook begrip voor. Maar als BN’er met veel volgers heb je ook een voorbeeldfunctie. Dan zouden wij het waarderen als de zaken eerlijk worden voorgesteld.”