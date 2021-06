Opnieuw ronddwalen op ’Het imaginaire eiland’ van Oerol

Dat betekent dat je vanuit het comfort van je eigen huis van 11 tot en met 20 juni toch nog een beetje van het Oerol-gevoel kunt genieten met een mix van (live)streams, hoorspelen en films. Zo debuteert Willem de Bruin, van het rapduo The Opposites, met Spuug van God, een persoonlijke theatervoorstelling over identiteit, familie en anders zijn in een oer-Hollands dorp. Als een kameleon past hij zich al zijn hele leven steeds opnieuw aan aan de situatie of het gezelschap waarin hij verkeert. Met als gevolg dat hij zelf niet eens meer weet wie Willem nu eigenlijk is. Spuug van God van Likeminds wordt opgenomen op Terschelling rond zonsopgang en zonsondergang en is vanaf 12 juni online te zien.

Herinneringen

Precies tien jaar terug speelde BERG&BOS tijdens Oerol de voorstelling Het jaar van de schlager, over de dood van een vriend tien jaar eerder. Op dezelfde dierbare plek op Terschelling stond dit festival een nieuwe voorstelling ingepland, maar dat is nu vervangen voor het vijfdelige muzikale hoorspel Ik ben er ook nog (vanaf 12 juni) over leren leven met verlies, vergeten worden en hoe lang je kunt leven in herinneringen.

Nineties Productions heeft het afgelopen coronajaar flink geëxperimenteerd met online voorstellingen en hiervoor zelfs een eigen digitale omgeving gebouwd. Speciaal voor Oerol wordt nu de voorstelling Untitled_2021 op Terschelling gespeeld en live gestreamd. Een fictief verhaal geïnspireerd op het gedachtegoed van o.a de feministische filosoof, bioloog, socioloog Donna J. Haraway en gebaseerd op de niet zo fictieve situatie waar de wereld nu in zit. De voorstelling gaat op donderdag 17 juni in première.

Noodlot

Ondertussen begint Karlijn Kistemaker vol goede moed aan de voltooiing van haar reis door het beroemde boek Honderd jaar eenzaamheid van de Colombiaanse schrijver Gabriel García Márquez, dat altijd nauw verbonden is geweest aan haar eigen leven. Haar oudoom Kees van den Broek maakte namelijk de Nederlandse vertaling. Onderweg slaat echter de twijfel toe, het noodlot zelfs. Maar het boek moet worden doorgrond, er is geen weg terug. Ook niet als je bang bent voor wat er na het einde komt. Deze film (opgenomen in één take) is het laatste deel van haar serie Missie Márquez, die ook goed te volgen is wanneer je de eerste delen (die wel als theatervoorstelling te zien waren) hebt gemist.

Voor meer info: oerol.nl