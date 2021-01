Koningin Elizabeth stuurde Joe Biden persoonlijk bericht

Biden is de veertiende Amerikaanse president waarmee Elizabeth sinds haar troonsbestijging in februari 1952 te maken krijgt. De Queen zal hem waarschijnlijk in juni ontmoeten, wanneer Biden zoals verwacht de G7-topconferentie bij zal wonen die in Carbis Bay in Cornwall wordt gehouden.

Van de laatste veertien Amerikaanse presidenten heeft koningin Elizabeth alleen Lyndon B. Johnson niet persoonlijk ontmoet. Het eerste Amerikaanse staatshoofd uit haar lange regeerperiode, Harry S. Truman, ontmoette ze in 1951 in Washington, een jaar voordat ze op de troon kwam. Toen was ze nog prinses, maar toen Elizabeth in 1952 koningin werd, was Truman nog steeds president. Truman verloor in 1952 de verkiezingen en werd opgevolgd door Dwight D. Eisenhower.