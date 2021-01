Zoë Kravitz na 19 maanden huwelijk bij man weg

De rechtbank bevestigde het nieuws aan de Amerikaanse website. De 32-jarige Big Little Lies-actrice vroeg de scheiding op 23 december in New York aan. Het stel heeft sinds 2016 een relatie.

In mei 2019 trouwde het stel in het geheim. In juni deden ze dat nogmaals in het Franse huis van vader Lenny Kravitz. Onder anderen Zoe’s moeder Lisa Bonet en collega’s Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Denzel Washington en Cara Delevingne waren bij het huwelijk aanwezig.