Miley Cyrus begon weer met drinken tijdens quarantaine

„Ik wil hier heel eerlijk in zijn; zoals dat bij veel andere mensen ook is gebeurd, ben ik tijdens de pandemie toch weer begonnen”, bekent de zangeres. „Ik zou hier nooit gaan zitten en beweren dat ik nuchter ben gebleven terwijl dat niet zo is. Ik had een terugval maar ben nu weer twee weken nuchter.”

Het interview kwam uit op de 28e verjaardag van Miley. Ze vertelt dat ze het afgelopen jaar extra op zichzelf heeft gepast, omdat ze bang was in de ’club van 27’ te eindigen. Meerdere artiesten met verslavingsproblemen overleden toen ze 27 jaar oud waren; onder meer Amy Winehouse, Jimi Hendrix en Kurt Cobain wisten niet aan dat lot te ontsnappen.

„27 was voor mij echt een jaar waarin ik mezelf moest beschermen”, vertelt Miley. „Daardoor wilde ik nuchter blijven, want we hebben zoveel iconen verloren op hun 27e. Ik denk dat sommige van die artiesten hun eigen macht niet aankonden, hun energie en hun kracht. Het is een doorslaggevende levensfase.”