Televizier op vingers getikt om verbannen Roddelpraat

Afgelopen maand besloot Televizier om Roddelpraat niet meer mee te laten dingen naar de Televizier-ster online video, omdat het programma kwetsend en beledigend zou zijn. Jan Roos en Dennis Schouten, die het programma maken, waren het niet met de diskwalificatie eens en stapten naar de rechter.

Zij voerden aan dat ze al lang waren toegelaten tot de strijd, omdat ze vier maanden lang als kanshebber op de website hebben gestaan. Volgens het reglement van de verkiezing zou daar later niet meer mee gerommeld kunnen worden. Televizier zelf meent echter dat dat alleen gaat om de titels die door de jury geselecteerd worden.

Massale steun

Daar zat Roddelpraat niet tussen. Het programma ging pas kans maken toen fans massaal een leeg vakje onderaan de stempagina gebruikten om de twee grofgebekte mannen alsnog in de competitie te stemmen. Volgens een ingewijde zou Roddelpraat bij de tussenstand zelfs de meeste stemmen hebben gehad. Televizier doet geen uitspraken over de aantallen stemmen, maar ontkent dat Roddelpraat vooraan zou hebben gelegen.

Roddelpraat-presentator Dennis Schouten reageert teleurgesteld op het oordeel van de rechter. „Ik ben blij dat de rechter het met ons eens is dat Televizier niet juist heeft gehandeld, maar we wilden natuurlijk terug in de verkiezing en dat is niet gelukt. Ik vraag me wel af of we hem nog wel zouden moeten wíllen winnen. Want dit was de grootste publieksprijs van Nederland, en is door deze actie de grootste deugprijs geworden.”

’Geen schoonheidsprijs’

Namens Televizier laat hoofdredacteur Jeroen de Goeij weten: „Televizier is blij dat de rechter in kort geding alle vorderingen van RoddelPraat heeft afgewezen. Televizier heeft eerder al erkend dat het aanvankelijk op de Kwalificatielijst toelaten, en het op een later moment alsnog uitsluiten van RoddelPraat geen schoonheidsprijs verdient. Ook de rechter wijst daar nu op. Maar de organisatie had goede redenen om het programma alsnog uit te sluiten en is blij dat die uitsluiting nu bevestigd is door de rechter.”

Het inhoudelijke oordeel van de rechter volgt later. Het Televizier-Ring-Gala, zonder de Roddelpraat-mannen, staat gepland voor 14 oktober.

