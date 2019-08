Prinses Diana in brief: ’Mijn man bereidt een ongeluk voor met mijn auto’

De makers claimen verschillende nieuwe bewijzen te hebben, waaronder dagboekfragmenten, brieven en verklaringen van getuigen. Hieruit zou duidelijk naar voren komen dat prins Charles achter de dood van Diana zou hebben gezeten. Een van de bewijzen zou een fotokopie van een handgeschreven brief van Diana aan haar butler Paul Burrel zijn, waarin ze opschrijft bang te zijn dat Charles haar uit de weg wil ruimen.

„Ik verlang naar iemand die me knuffelt”, schrijft ze. „Deze specifieke fase in mijn leven is de meest gevaarlijke. Mijn man bereidt ’een ongeluk’ voor met mijn auto. Kapotte remmen of een ernstig hoofdletsel, om het pad voor hem vrij te kunnen maken om te trouwen met Tiggy (Legge-Bourke, het kindermeisje van Harry en William, red.)”, zou Diana hebben geschreven. „Camilla is niets meer dan een lokvogel, een afleiding. Wij worden gebruikt door mijn man in alle mogelijke opzichten.”

Eerder deze week sprak een vermeende ooggetuige van het ongeluk ook al over opzet in Globe. „Haar werd gezegd dat ze een vreselijk auto-ongeluk had gehad en dat ze stil moest blijven liggen”, zo verklaarde de man. Haar ogen werden kleiner en ze ze fluisterde: ’Hij heeft me vermoord! Die klootzak heeft me vermoord. Precies zoals hij al had gezegd. Wat zal er nu met mijn jongens gebeuren...’. Daarna was ze overleden.”

Ⓒ BSR Agency