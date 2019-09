Recensie Netflix-serie ’The Spy’: Morse code krijgt mega-impact

The Spy is sinds dit weekend te zien op Netflix Ⓒ Netflix

Amsterdam - Uitspraken van types als Ali G. en Borat werden wereldwijd tot in de verste uithoeken gebezigd door jong en oud. Wie de alter ego’s in actie zag op het witte doek, op tv of bij evenementen vergat haast dat ze fictief waren, vertolkt door komiek Sacha Baron Cohen. In de serie The Spy, die Netflix dit weekend publiceerde, krijgt de Brit het weer voor elkaar. Met één groot verschil: het verhaal van Eli Cohen is geen fictie. Integendeel zelfs, het is waargebeurd.