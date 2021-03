Smaadzaak Johnny Depp tegen The Sun wordt niet heropend

Afgelopen donderdag sprak de acteur nog met de rechter over heropening. De kwestie gaat om een artikel van The Sun waarin hij een vrouwenmishandelaar wordt genoemd, wat Depp ontkent. Onduidelijk is waarom de rechter de zaak niet meer wil heropenen.

In november kreeg Depp te horen dat onvoldoende was bewezen dat er sprake was van smaad in het stuk van The Sun, omdat er genoeg bewijs was dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard mishandelde. Een hoger beroep werd afgewezen en Depp stapte naar het hooggerechtshof vanwege ’nieuw bewijs’ en beschuldigingen dat Heard liegt over 7 miljoen dollar die ze bij hun scheiding meekreeg om aan een goed doel te doneren.

De juridische strijd tussen Johnny en Amber, die tussen 2015 en 2017 getrouwd waren en elkaar beschuldigen van mishandeling, maar zelf ontkennen losse handjes te hebben, is sowieso nog niet voorbij. De acteur sleepte zijn ex voor de rechter na een artikel dat ze schreef over de vermeende mishandeling, waarna zij hem ook aanklaagde. Die zaak stond gepland voor mei, maar is verplaatst naar april 2022.