Paul van Vliet en Ivo Niehe openen Audrey Hepburn-expo

Audrey Hepburn overleed op 20 januari 1993 op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ⓒ Hollandse Hoogte

Cabaretier Paul van Vliet en presentator Ivo Niehe openen donderdag 31 oktober in de Beurs van Berlage in Amsterdam de tentoonstelling Intimate Audrey, over het leven van actrice Audrey Hepburn. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.