Iggy Azalea bestolen van ruim drie ton aan sieraden

Volgens de politie wist een inbreker binnen te komen in Azalea’s villa in Atlanta. Dat gebeurde toen Iggy in de kelder van het huis was. De inbreker wist weg te komen met onder meer een set ringen die meer dan 70.000 dollar kostten. Het stel wachtte een paar dagen voordat het naar de politie stapte.

Volgens de rapper had ze de deur niet op slot gedaan zodat haar vriend naar binnen kon. Carti beschreef de dief als een gemaskerde man met een wapen. De dader is nog niet opgepakt.