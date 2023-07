Britney Spears kondigt nieuwe single aan

Op Instagram deelde rapper will.i.am dat hij met Britney een nog naamloos duet heeft opgenomen. Het wordt de vierde keer dat Spears en de rapper de handen ineen slaan, eerder brachten ze ook het nummer Scream and shout uit.

Will.i.am deelde op Twitter al een korte teaser. Het lied belooft het eerste, originele nummer te worden dat Britney uitbrengt sinds ze van de rechter in 2021 haar volledige zelfbeschikking terugkreeg.

Afgelopen augustus was ze ook al te horen op Hold me closer, in een duet met Elton John dat delen van oud werk bevatte.