'Makers Bond-film azen op Sam Smith'

Een ingewijde laat aan New York Daily News weten dat de makers er veel aan gelegen is de recente muzikale successen van de filmreeks voort te zetten. Zowel het nummer dat Adele zong voor Skyfall in 2012 als Sams vorige Bond-liedje, voor Spectre uit 2015, won een Oscar voor beste film. Sam scoorde daarnaast ook een nummer 1-hit met The Writing's On The Wall, iets dat al dertig jaar niet was gebeurd met een Bond-nummer.

De bron weet echter te melden dat Sam de Bond-klus altijd als eenmalig heeft gezien. Als hij toch overstag gaat, is hij de eerste man die twee keer de titelsong van een Bond-film mag verzorgen. Alleen Shirley Bassey deed dat al eens eerder.