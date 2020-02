Imanuelle Grives: ’De coke had ik heel knullig versneden’

De actrice die bekend werd door de boekverfilming Alleen maar nette mensen was ondanks haar succes en haar goedlachse imago totaal niet gelukkig, zoveel wordt wel duidelijk uit het interview met de schrijver van dat boek, Robert Vuijsje. Het feesten was dan ook haar uitvlucht en de gevangenisstraf bij nader inzien een opluchting. „Alles wat in mijn hoofd gebeurde, hoe slecht ik in mijn vel zat, eindelijk had ik daar tijd voor.”

De actrice werd vorig jaar in Antwerpen veroordeeld omdat zij drugs had gedeald op het festival Tomorrowland. Zij kreeg twee jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, en 8000 euro boete. Grives stelde na haar aanhouding dat zij met de drugs 'oefende' voor haar rol in de film Suriname, waarin zij een drugsdealer zou spelen. Een verklaring waarvan ze het niet zo handig vond dat haar advocaat die naar buiten bracht. En waar ze achteraf ook niet honderd procent achter staat. „Ik speelde met de gedachte om in character te gaan als iemand me zou aanspreken, dat leek me spannend en ondeugend. Was het echt nodig voor mijn voorbereiding? Nee, natuurlijk niet.”

Sigarendoosje

De vrouw van de AirBNB die ze huurde tijdens festival Tomorrowland, heeft haar aangegeven bij de politie, zo blijkt uit haar verhaal. Die bracht hen uiteindelijk ook naar het festival, waar ze direct werd aangehouden. De enorme hoeveelheden die ze bij zich had en die op haar kamer lagen, verklaart ze als ’een voorraad voor de rest van het jaar’. „Ik weet dat dit raar gaat klinken, maar je krijgt korting als je meer koopt. Als je één xtc-pil koopt, kost die 5 of 10 euro, als je er honderd koopt, kost het 100 euro.”

En dat ze flink wat meenam naar het feest? „Ik dacht: ah joh, neem het lekker mee, ik heb het niet eens geteld. Wanneer je met een grote groep bent, van wie twee mensen als bijnaam De Stofzuiger hebben, is het niet zo veel.” Acht van die pillen heeft ze doorverkocht, maar daar heeft ze het bij gelaten toen ze direct een paniekaanval kreeg, vertelt ze. „Stel dat ik het allemaal had willen verkopen: van dertig xtc-pillen ga je niet rijk worden. De coke had ik heel knullig versneden, ik wist niet hoe dat moest, het was helemaal grijs geworden.”