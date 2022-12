Acteur Bart de Vries (57) overleden

Bart de Vries was vaak te zien in het theater. Zo had hij rollen in onder meer Soldaat van Oranje - De Musical en De Drie Musketiers. Ook regisseerde hij meerdere toneelstukken.

De acteur speelde daarnaast in talloze tv-series. Zo was hij te zien in onder meer Meiden van De Wit, Van God Los en Baantjer.