’Ongelukkiger dan ooit’

Sofia Helin als Saga Norén Ⓒ Jens Juncker-Jensen © Filmlance/Nimbus

Na het vierde seizoen van The Bridge valt het doek voor de Scandinavische hitserie. Het voormalig politiebureau van Malmö, waar de slotreeks over de autistische rechercheur Saga Norén werd opgenomen, wordt al maanden verbouwd tot hip appartementencomplex. Hoofdrolspeelster Sofia Helin heeft er vrede mee. „Het is goed zo.”