Brand in Koffietijd-gebouw

„Dit is geen grap. Het brandalarm gaat af”, vertelt Quinty in haar Instagram Stories. „En iedereen moet gewoon evacueren nu. We gaan met jassen aan, half opgemaakt, naar beneden. Geen idee, toestanden.”

Het programma zendt sinds 2018 uit vanuit het Postcode Loterij-gebouw in de Amsterdamse zakenwijk Zuidas. De brand was uitgebroken in de machinekamer van het gebouw. Al snel bleek de situatie volgens Quinty onder controle te zijn: „Brand is opgelost, dus we gaan gewoon live uitzenden.”

De uitzending van Koffietijd kon dus gewoon doorgaan. Nick en Simon waren onder andere te gast in het ochtendprogramma van RTL 4.