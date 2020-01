Premier Mark Rutte over Aart Staartjes: ’Icoon uit onze jeugd’

Hij noemt met name de Stratemakeropzeeshow, De Film van Ome Willem en Sesamstraat. „Een icoon uit onze jeugd. En altijd een markant persoon gebleven. Ik wens zijn naasten veel sterkte met dit grote verlies”, stelt Rutte.

Aart Staartjes overleed zondag op 81-jarige leeftijd in een ziekenhuis, nadat hij vrijdag in Leeuwarden met zijn brommobiel een ongeluk had gehad.