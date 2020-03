Dua Lipa verbaast zich over leiderspositie binnen feminisme

„Het is belangrijk voor mij om eenheid te tonen tussen vrouwen” zegt de popster. „We zouden meer vrouwen moeten zien, meer diversiteit, meer solidariteit. Voor een lange tijd hebben mensen vrouwen tegen elkaar opgezet. Dat is niet hoe het zou moeten zijn.” Lipa zegt dat ze zelf later ook jonge vrouwen zou willen vertegenwoordigen in de popindustrie.

Dua Lipa’s nieuwe album Future Nostalgia zal begin april uitgebracht worden. Het is het tweede studioalbum van de popster. Singles Future Nostalgia, Physical, en Don’t Start Now werden al eerder uitgebracht als promotiesingles. Met haar nieuwe album wil Lipa de aandacht afleiden van het huidige politieke klimaat. „Ik wil muziek maken die mensen aan iets anders laat denken.”