Eva Jinek haalt uit na kritiek op zwangerschap

Kort nadat het 44-jarige RTL-gezicht bevestigde dat ze voor de tweede maal in verwachting is, verklaarde Maarten van Rossem in zijn podcast dat Eva te lang had gewacht. Er zit zo’n vijf jaar tussen Eva’s eerste zwangerschappen. Volgens de geschiedkundige zou dat voor een te groot leeftijdsverschil tussen de kinderen zorgen.

Van Rossem bood vorige week excuses aan voor deze uitspraken, al vond hij wel dat ze uit hun verband waren getrokken. Desondanks voelt Jinek in haar wekelijkse nieuwsbrief de behoefte op de kwestie terug te komen om „die paar gênante meningen recht te zetten.”

Muffe oude jas

Ze was van plan haar hele verhaal op papier te zetten. Op die manier wilde ze ook een statement maken en iedereen doen beseffen hoe „absurd het is dat een stel boomers zonder enige kennis van zaken zich bemoeien met wat er in mijn baarmoeder gebeurt, en waarom.”

Ze werd op andere gedachten gebracht door haar gynaecoloog die voorstelde dat er misschien wel belangrijke zaken waren. Dat was een openbaring voor Jinek: „Op het moment dat ze dat zegt, voelt het alsof ik een muffe, oude jas uitdoe. Alsof iemand naar me toe is gekomen om te zeggen: kom, laat mij die lekker voor je ophangen! En plotseling is die hele muffe jas weg, en voel ik me 5 kilo lichter. Ik heb andere dingen te doen. Zát andere dingen.”