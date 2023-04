Advocaat betwist doodsoorzaak Lance Reddick

„De verklaring van de lijkschouwer op de overlijdensakte is niet het resultaat van een autopsie. Er is geen autopsie uitgevoerd op Lance”, laat Hornstein in een verklaring aan People Magazine weten. „Voor zover ik weet, heeft geen enkel medisch onderzoek van Lance tijdens zijn leven dergelijke aandoeningen aangetoond.”

De advocaat roemt de gezonde levensstijl van de The Wire-acteur. „Lance was fysiek de meest fitte persoon die ik ooit heb gekend. Hij oefende dagelijks in zijn thuisgym, inclusief uitgebreide cardio-oefeningen. De beschikbaarheid van fitnessfaciliteiten was een contractuele vereiste voor zijn werk buitenshuis.” Ook at de acteur supergezond volgens Hornstein. „De informatie op de overlijdensakte is volledig in strijd met zijn levensstijl.”

Eerder deze week werd bekend dat Reddick overleed aan onder meer de gevolgen van een afwijking in zijn kransslagaders. Reddick overleed op 17 maart op 60-jarige leeftijd in zijn huis in Los Angeles. Hij was bekend van hitseries als The Wire en Fringe en films als John Wick. De vierde John Wick-film, die kort na zijn overlijden uitkwam, is aan de acteur opgedragen.