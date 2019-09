Leo Blokhuis opent speciale Beatles pop-up store in Utrecht

De opening van de winkel vindt plaats op vrijdag 27 september, precies vijftig jaar nadat het beroemde album Abbey Road uitkwam. In de winkel kunnen fans allerlei verschillende Beatles-memorabilia kopen, van t-shirts en kalenders tot koelkastmagneetjes en legpuzzels. Ook is er entertainment, want op zaterdagochtend wordt er Beatles Monopoly gespeeld en zijn er verder optredens van onder meer Niels Geusebroek en Blackbird.

De pop-up store is tot en met zondag 13 oktober geopend. Dan sluit Blokhuis de winkel ook weer af met een Mega Beatles Popquiz.