Fedja van Huêt tweemaal genomineerd voor Critics Choice Super Awards

De 49-jarige acteur speelt in de film samen met Karina Smulders een echtpaar met een zoon die zonder tong is geboren. Ze raken tijdens een vakantie in Toscane bevriend met een Deens echtpaar waar het zo goed mee klikt dat ze hen uitnodigen in Nederland langs te komen. Eenmaal daar gaat het al snel mis.

Speak no evil, in het Deens ook Gaesterne genoemd, is genomineerd in de categorie beste horrorfilm. Fedja zelf heeft kans om als beste acteur met het beeldje naar huis te gaan. De Critics Choice Super Awards is een afgeleide van de reguliere Critics Choice Awards en richt zich op populaire genres als superhelden, sciencefiction, fantasy, actie en horror. Ook de Super Awards worden toegekend door een jury die bestaat uit Amerikaanse en Canadese filmcritici.

De prijzen worden op donderdag 16 maart uitgereikt.