Martien en Erica: huwelijk Maxime was eigenlijk net een modeshow

De eerste jurk die Maxime droeg tijdens de ceremonie was volgens Erica „een sprookjesachtige jurk met veel drama.” „Dat wilde ze ook echt. Daarom had ze ook een sluier”, aldus Erica. „Ze kon er eigenlijk helemaal niet in zitten”, vult Martien haar aan. De tweede jurk droeg Maxime tijdens het aansnijden van de taart. „Een hele slanke jurk met allemaal pailletjes”, legt Erica uit. In de avond, gedurende het feest, droeg Maxime een jurk die speciaal voor haar is ontworpen. „En daar zat eigenlijk ook nog een jasje bij, dus eigenlijk waren het vier delen”, vervolgt Erica. „Het was eigenlijk net een modeshow”, aldus Martien.

Martien en Erica hebben het huwelijk van hun jongste dochter als ’heel bijzonder’ ervaren. „Zaterdag was de trouwerij. Zondag waren we allemaal doodmoe”, zegt Erica. Volgens Martien was iedereen zenuwachtig. „Ik had zo te doen met Leroy. Die had zo’n stijf koppie, die stond strak van de spanning.”