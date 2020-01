Rod Stewart en zoon pleiten onschuldig

Het voorval vond plaats in een hotel in Palm Beach, waar Rod samen met zijn familie oud en nieuw vierde. Nadat ze geweigerd waren bij een feest, weigerde de groep te vertrekken. Daarna zouden Rod en zijn zoon in opstand zijn gekomen.

Uit het politierapport zou blijken dat Sean de beveiliger daarbij heeft geduwd en dat Rod hem een stomp op zijn borst zou hebben gegeven. Bij het opstootje raakte niemand gewond. Ook is er niemand opgepakt. Volgens het politierapport bood de Britse zanger direct zijn excuses aan na het incident.

Op 8 februari gaat de zaak verder.