Hans Cornelissen ziet wel brood in Heel Holland bakt de musical Op zoek naar Janny en André voor HHB de musical?

Door Jan Uriot

Het zou zomaar kunnen dat Heel Holland bakt-sterren Janny van der Heijden, André van Duin en Robèrt van Beckhoven binnenkort te zien zijn in een musical. Ⓒ Elvin Boer/Omroep Max

Op het Londense West End is eind vorige maand The Great British Bake Off Musical in première gegaan, een muzikale theatershow over de Britse, en originele, variant van het populaire tv-programma Heel Holland bakt. De reacties zijn enthousiast, en dus luidt de vraag: wanneer komt de voorstelling naar Nederland?