Fiona Tan grasduinde in archief Eye en maakte nostalgisch portret van Nederland

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Fiona Tan aan het werk. Ⓒ Foto Eye Filmmuseum

Grip op de tijd en op de geschiedenis krijgen. De mens probeert het al eeuwen, door verzamelingen aan te leggen, archieven in te richten en herinneringen levend te houden. Kunstenares en filmmaakster Fiona Tan is gefascineerd door onze relatie met de ongrijpbare tijd en is dol op archieven en musea. In Eye Filmmuseum komen al die onderwerpen samen in de expositie Mountains and Molehills.