Zó vieren de sterren Vaderdag

„Mijn lieve papa. We doen eigenlijk niet aan Vaderdag, want we zijn liever alle dagen van het jaar lief voor elkaar”, schrijft Marlijn Weerdenburg bij een foto van haar en haar vader. „Ik ken niemand met zoveel doorzettingsvermogen en levensenergie. Dat ik nog maar veel van je mag leren. Jij gaat nooit bij de pakken neerzitten. Weet je altijd weer ergens over te verbazen of voor in te zetten. Mijn papa en mama in 1. Love you.”

Voor Dave Roelvink is het zijn eerste Vaderdag als vader. Hij deelt een vrolijke foto met zoontje Dean in bed. Van vriendin Jazzlyn heeft hij een pannenkoekenontbijt op bed gekregen.

(Tekst gaat verder onder Instagrambericht.)

Elon Musk neemt ook tijd om stil te staan bij Vaderdag: „Vrolijke Vaderdag. Ik houd zoveel van al mijn kinderen.” De miljardair heeft maar liefst acht kinderen: een tweeling Griffin en Xaiver (18) drieling Kai, Saxon en Damian (160 X AE A-XII (2) en Exa Dark Sideræl (zes maanden). Elons eerste zoon, Nevada, overleed in 2002 na 10 weken aan wiegendood.

Zangeres Tabitha deelt een aantal foto’s van dochtertje Imaya en haar vader Mauron. „Van alles wat ik onze meisjes kan geven is er één ding dat ik ze niet kan geven... het belangrijkste in hun leven en dat is hun pappa”, schrijft ze. „Jij staat er elke dag weer liefdevol, zorgzaam, hardwerkend en looking damnnnn fine.”

(Tekst gaat verder onder Instagrambericht.)

David Beckham deelt op Vaderdag niet alleen de liefde voor zijn eigen vader, maar ook die voor zijn vrouw Victoria. De voetballegende deelt een foto van zichzelf als kind omringd door voetbaltrofeeën, terwijl zijn vader trots achter hem staat met zijn handen op zijn schouders. Ook toont David een foto waarop hij stralend te zien is terwijl hij een drankje drinkt met zijn schoonvader. „Fijne Vaderdag voor twee geweldige vaders”, schrijft hij. „Bedankt voor alles wat je voor ons doet en dat je er altijd bent.”

Uiteraard worden zijn eigen kinderen ook niet overgeslagen. Op zijn Instagram deelt hij een foto van zichzelf met zijn zonen Brooklyn (23) Romeo (19) en Cruz (17), en dochter Harper (10): „Ik vind het heerlijk om een vader te zijn.”

(Tekst gaat verder onder Instagrambericht.)

Herdenken

Vaderdag is voor veel mensen ook de dag om hun overleden vader te herdenken. „Ik denk nog iedere dag aan je”, schrijft Jan de Hoop bij een foto van zijn vader, die in 2016 overleed. Ook Maik de Boer herdenkt zijn vader. „Mijn gedachten gaan vandaag uit naar iedereen die het niet gegeven was om z’n vader lang om zich heen te hebben.”

Rico Verhoeven deelt ook een foto van hem en zijn overleden vader. „Fijne Vaderdag aan alle geweldige vaders op de wereld. Die van mij was zeker niet perfect, maar dat ben ik ook niet.” Hij hoopt dat mensen die ruzie met hun vader hebben, dat uitpraten. „Maak niet dezelfde fout als wij. Het is gebeurd, maar ik wou dat ik hem vandaag kon bellen en hem kon vertellen hoeveel ik van hem houd.”