Steve Bing (55) liet afscheidsbrief achter

Bing had een zoon met actrice Elizabeth Hurley, de 18-jarige Damian, en een 21-jarige dochter Kira met voormalig tennisster Lisa Bonder.

Wat hij precies aan zijn kinderen geschreven heeft is niet bekend. Bing zou al geruime tijd aan depressies geleden hebben en stapte daardoor zelf uit het leven.

Hoewel er in eerste instantie werd gezegd dat hij geen enkel contact met zijn beide kinderen zou hebben gehad gedurende hun leven, bleek dat niet het geval te zijn.

Hurley liet via sociale media weten dat hun contact de afgelopen tijd juist heel goed was en dat Bing hun zoon Damian nog uitgebreid gefeliciteerd zou hebben met zijn 18e verjaardag.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.