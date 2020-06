Kritiek na verwijderen aflevering Golden Girls: ’Onnozel, is geen blackface’

Onder meer schrijfster Roxane Gay, die zich de afgelopen tijd sterk heeft uitgesproken voor de Black Lives Matter-beweging, liet zondag van zich horen op social media. „Die aflevering van de Golden Girls is geen blackface”, twitterde ze. „Dit verwijderen is raar, contraproductief en onnozel. Het doet afbreuk aan de inspanningen om echt een einde te maken aan racisme. Het is gewoon zo dom.”

Schrijfster en activiste Erica Williams Simon liet op Twitter weten: „Ten eerste hadden ze een moddermasker op, het was geen blackface. Ten tweede: sinds wanneer staat ’stop met ons vermoorden’ gelijk aan ’haal alsjeblieft een aflevering van de Golden Girls weg? Dat heb ik nergens op een spandoek zien staan tijdens de protesten.”

De critici kregen veel bijval op social media. Zo schrijft een ander: „Dorothy, Rose, Sophia en Blanche zijn de minst problematische witte vrouwen op de televisie. Wat best indrukwekkend is aangezien die show in de jaren 80 werd uitgezonden.”