Chrissy Teigens favoriete Nederlandse worst stond bijna niet op de kaart: ‘Te heftig’

De eigenaren moeten nog een beetje bijkomen van alle aandacht die zij hebben gekregen na de Instagrampost van supermodel Chrissy Teigen afgelopen week. Zij was eerder deze week in Amsterdam met haar man John Legend, hij trad op tijdens het North Sea Jazz Festival in Den Haag. Het wereldberoemde koppel besloot na het optreden nog even naar de hoofdstad te gaan.

Ineens doken zij met een aantal vrienden op bij kiosk Foodcrib, een klein tentje gelegen bij het Museumplein. Wielhouder vertelt dat haar zoon Bodhi, ook betrokken bij het familiebedrijf, het Hollywoodkoppel in eerste instantie helemaal niet herkende. Toen een andere collega John Legend uiteindelijk wel zag, besloten zij hen met rust te laten. ,,Dat doen wij altijd”, zegt Wielhouder nuchter.

Volgens Wielhouder komen er vaker beroemde mensen langs. „Maar wij gaan ze niet lastigvallen of vragen of zij iets willen posten”, zegt ze. „Daarom is het des te leuker dat Chrissy dat wel heeft gedaan, helemaal uit zichzelf.”

Tekst gaat verder onder de post.

’Niet bepaald modelleneten’

„Echt de beste braadworst die ik ooit heb gegeten, met het beste zachte broodje”, schrijft Chrissy razend enthousiast bij haar Instagrampost, met een foto en video waarin je ziet hoe het model het broodje naar binnen schuift. Ook beschrijft ze uitgebreid waar je de kiosk in Amsterdam kunt vinden. Betere reclame kun je je als horeca-uitbater niet wensen.

Toch zag Wielhouder deze lovende woorden over de junkyarddog niet helemaal aankomen. ,,Het is een lekker broodje, daar niet van. Maar ook heel erg heftig”, zegt Wielhouder. De ingrediënten zijn dan ook niet bepaald licht verteerbaar. Op het broodje zitten drie soorten vlees: braadworst, spek en gebakken salami. En daar komt ook nog eens kaas, Amsterdamse piccalilly en zuurkool overheen. ,,Niet bepaald modelleneten”, zegt Wielhouder.

Ze vervolgt dat ze alle hotdogs samen met haar man Mark, hij is onlangs overleden, heeft bedacht. Hij geloofde helemaal in de junkyarddog, maar zij was door de samenstelling toch wel sceptisch. Lachend: ,,Als hij had gehoord dat uitgerekend dit broodje ons nu zo bekend maakt, dan had ik dat zeker nog van hem te horen gekregen.”

De kioskhouders van Foodcrib merken meteen dat het al een stuk drukker is na de post van Chrissy. ,,Mensen komen speciaal naar onze kiosk en vragen naar het broodje. Ook maken ze foto’s voor op Instagram.” Ze hebben daarom extra braadworsten ingekocht. ,,Echt heel lief dat Chrissy dit heeft gedaan. Normaal gesproken betalen mensen hier dik voor, maar bij ons is dit gewoon echt puur toeval geweest.”