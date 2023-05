Tjitske Reidinga onthult: ’Ik ben met mijn grote liefde getrouwd’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Actrice Tjitske Reidinga deelt dinsdag groot nieuws op Instagram: ze is in december in het huwelijksbootje gestapt met acteur Peter Blok. In welk jaar dat is geweest, wordt niet geheel duidelijk.