Donnie strikt Toppers voor nieuwe single

Gossip

Rita Ora in het geheim getrouwd met Taika Waititi

Rita Ora en Taika Waititi zijn tijdens een intieme ceremonie in Londen getrouwd, onthult The Sun. De wereldberoemde zangeres heeft zijn naam aangenomen en gaat nu door het leven als ’mevrouw Waititi-Ora’. Een huwelijksreis zit er echter niet in.