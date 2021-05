Besmettingsangst: ook Malta en Roemenië slaan openingsceremonie over

Vermoedelijk is het hotel de bron van de besmetting. Net als alle delegatieleden van Polen en IJsland blijven ook de vertegenwoordigers van Roemenië en Malta voorlopig op hun kamer. Ze hebben uit voorzorg een PCR-test laten doen.

In totaal zijn nu vijf landen afwezig tijdens de openingsceremonie. Australië is er niet bij omdat zangeres Montaigne niet naar Rotterdam is gekomen.

Alle deelnemers die wel bij de ceremonie aanwezig zijn, arriveren uit veiligheidsoverwegingen nu met eigen vervoer. Het is niet duidelijk of dat is per boot, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, of per bus.