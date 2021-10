Biografie André van Duin gelanceerd in DeLaMar Theater

In het boek staan persoonlijke bijdragen. Onder anderen Joop van den Ende, Youp van ’t Hek, Joke Bruijs, Caroline Tensen en Freek de Jonge leverden bijdragen aan het boek, dat door FC Klap wordt uitgegeven. Demissionair minister-president Mark Rutte schreef een persoonlijke brief aan Van Duin die als uitsmijter achter in het boek is opgenomen.

Ook Matthijs van Nieuwkerk heeft bijgedragen. „Wonderlijk toch, hoe de loop van het leven zijn eigen pad kiest. Ik koester het geluk dat ik met André de Grote, tegen wie ik huizenhoog opkijk, mag werken en af en toe in zijn nabijheid mag verkeren”, aldus de BNNVARA-presentator.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Uit handen van Jan Slagter ontvangt André het eerste exemplaar. Ⓒ ANP/HH

Scheef brilletje

Volgens acteur en presentator Kuizenga schetst het boek „het beeld van een lieve en rustige man die ook heel grappig is”, zo vertelde hij vorige week in De Telegraaf. „We zijn weleens gaan lunchen met elkaar en dan kletsten we over van alles en nog wat. Ongedwongen, ons niet eens bewust dat het voor een boek was. Er volgden intense gesprekken waarin we meer de diepte ingingen.”

Ook de omslag die Van Duin een jaar of tien geleden maakte, wordt in de biografie besproken. „Hij vertelde me zichzelf ergens met een scheef brilletje te hebben teruggezien en kwam tot het besef dat hij die typetjes niet tot z’n tachtigste wilde blijven opvoeren. Het zou triest worden, met 65 begon hij een totaal nieuwe carrière.”

Kuizenga leerde Van Duin goed kennen toen hij in 2005 Ron Brandsteder verving in de theatershows van de 74-jarige cabaretier en presentator. De 85 voorstellingen waren het begin van hecht contact dat altijd is gebleven.